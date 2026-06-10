Francoforte: in calo Flatexdegiro

(Teleborsa) - Retrocede Flatexdegiro , con un ribasso del 2,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Flatexdegiro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,18 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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