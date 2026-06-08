Francoforte: andamento rialzista per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Balza in avanti Flatexdegiro , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Flatexdegiro mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 35,35 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 33,61. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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