Francoforte: in rally Hochtief
(Teleborsa) - Brilla la big tedesca delle costruzioni, che passa di mano con un aumento del 7,51%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del colosso delle costruzioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 441,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 430,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 452,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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