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Francoforte: sviluppi positivi per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sviluppi positivi per HeidelbergCement
Prepotente rialzo per la compagnia del cemento tedesca, che mostra una salita bruciante del 9,28% sui valori precedenti.
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