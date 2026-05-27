Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia del cemento tedesca, che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di HeidelbergCement rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo del big cementiero tedesco ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 185,5 Euro. Supporto a 183,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 187,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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