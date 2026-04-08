Madrid: amplia il rialzo Fluidra

(Teleborsa) - Brilla la società che produce attrezzature per piscine , che passa di mano con un aumento del 5,21%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fluidra rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Fluidra si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 21,61 Euro. Supporto stimato a 21,21. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 22,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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