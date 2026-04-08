Milano Luiss Hub, Monsignor Paglia protagonista ciclo incontri "Il tuo mondo, domani"

(Teleborsa) - Un dialogo capace di connettere i grandi scenari geopolitici alle riflessioni più profonde sull’esistenza: sarà questo il cuore dell’incontro con Monsignor Vincenzo Paglia, ospite domani, giovedì 9 aprile alle ore 18.00, della rassegna “Il tuo mondo, domani”. L’appuntamento al Milano Luiss Hub, parte del ciclo di interviste curato da Massimo Nava, proseguirà il confronto con le voci più autorevoli della scena contemporanea sulle grandi trasformazioni del nostro tempo.





Monsignor Paglia, consigliere spirituale della Comunità di Sant'Egidio e Presidente della Fondazione Età Grande, offrirà una riflessione sulla pace e sulla guerra, approfondendo il ruolo della diplomazia parallela e dei canali umanitari nella risoluzione dei conflitti. Il talk toccherà inoltre nodi etici di stretta attualità come la terza età e il fine vita, mettendo al centro la dignità della persona in ogni fase del suo percorso.





L'evento si svolgerà al Milano Luiss Hub, lo spazio nato dalla collaborazione tra il Comune di Milano, l’Università Luiss, la Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp. Situato nel cuore dell’Innovation District meneghino e frutto di un importante intervento di rigenerazione urbana, l'Hub rappresenta oggi un ecosistema multifunzionale dedicato alla formazione, all'autoimprenditorialità e alla condivisione di conoscenza, ponendosi come ponte tra l'Università e la città.





La rassegna riprenderà il 14 maggio con Sabina Belli, CEO di Pomellato, che affronterà i temi della responsabilità sociale e dell’impegno contro la violenza sulle donne, per poi concludersi il 3 giugno con il professor Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Veronesi, per un approfondimento sulla salute e la ricerca scientifica. Un calendario di testimonianze d'eccezione per analizzare le sfide del presente e anticipare le domande del futuro.

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