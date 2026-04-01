MZBG (Segafredo) acquista On Caffè per crescere nel segmento delle cialde

(Teleborsa) - Massimo Zanetti Beverage Group (MZBG), colosso italiano della produzione, lavorazione e distribuzione di caffè, ha acquisito On Caffè, uno dei più importanti e avanzati produttori italiani di caffè porzionato, con l'obiettivo di rafforzarsi e valorizzare la presenza internazionale nel mondo delle capsule e delle cialde. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.



Il Gruppo, attraverso On Caffè Factory, consolida il proprio presidio lungo tutta la filiera del caffè, sviluppando in Italia un hub dedicato all'innovazione, alla produzione e allo sviluppo del segmento single serve.



"Con On Caffè Factory rafforziamo il nostro presidio industriale in un segmento chiave - commenta Pierluigi Tosato, CEO di Massimo Zanetti Beverage Group - accelerando un percorso di integrazione che ci consente di competere su scala globale con una proposta sempre più completa, e lo faremo consolidando in Italia un hub internazionale che diventerà una eccellenza dell'industry".



"Vogliamo portare nelle case di tutto il mondo l'esperienza del caffè Segafredo, da sempre protagonista nei bar - spiega Fabio Felisi, AD di Segafredo Italia - Con questo nuovo progetto rendiamo accessibili anche nel consumo domestico la qualità e il rituale autentico dell'espresso italiano, in modo coerente con la nostra identità".



On Caffè Factory parte con una capacità produttiva di circa 300 milioni di capsule all'anno, con l'obiettivo di raggiungere 800 milioni nei prossimi cinque anni, anche grazie all'accesso internazionale nei mercati in cui il Gruppo MZBG è già presente, oggi oltre 100 paesi nel mondo.

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