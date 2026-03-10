Gruppo FS incontra gli studenti di Venezia alla scoperta delle professioni ferroviarie

(Teleborsa) - Una delegazione diè stata protagonista di una giornata immersiva dedicata alla formazione, all'orientamento e alla scoperta delle professioni del mondo ferroviario, promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.L'iniziativa si è svolta questa mattina presso l'Istituto Algarotti, in occasione della seconda tappa di "", il programma di incontri organizzato in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli istituti tecnici superiori.Nel corso dell'incontro,, ha illustrato agli studenti la, sottolineando la forte convergenza tra i valori dello sport olimpico e quelli che guidano l'azione del Gruppo, con particolare attenzione alle nuove generazioni e al loro ruolo nella mobilità del futuro.A seguire sono intervenuti, che hanno condiviso la propria esperienza sportiva e i valori che hanno caratterizzato il loro percorso agonistico. Gli atleti hanno evidenziato come impegno, costanza e determinazione rappresentino elementi chiave tanto nella pratica sportiva quanto nella crescita personale e professionale.Nel corso dell'iniziativa, sono stati inoltre presentati i, realizzato su un campione rappresentativo di 1.000 giovani tra i 14 e i 19 anni e volto ad approfondire il rapporto tra nuove generazioni, mobilità ferroviaria, sport e mondo del lavoro.Con "FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026", il, promuovendo i valori dello spirito olimpico – partecipazione, eccellenza, sostenibilità, inclusione, responsabilità e cambiamento – come leve fondamentali per la costruzione del futuro del Paese.