Eventi e scadenze dell'1 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 01/04/2026

Appuntamenti:

ABI - Credito al Credito 2026 - Milano - Evento annuale promosso da ABI dedicato al Credito a Famiglie e Imprese che coinvolge autorevoli esperti di Istituzioni, banche, imprese e le principali Associazioni di Imprese e dei Consumatori. Interverranno, tra gli altri, Cesare Colombi (Presidente Assofin), Sestino Giacomoni (Presidente CONSAP), Marco Tarantola (AD e DG di Findomestic Banca) e Angelo Camilli (Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria) (da martedì 31/03/2026 a mercoledì 01/04/2026)

Auto - Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti

10:30 - Flair Italia 2026 - Step Out. Navigare nei labirinti delle incertezze - Milano Luiss Hub - 16ª edizione di Flair Italia, di Ipsos in collaborazione con Luiss, la pubblicazione annuale che racconta il Paese attraverso i valori e le opinioni dei cittadini. Tema di quest'anno, "Il labirinto delle incertezze". Tra gli interventi, Nicola Neri (CEO di Ipsos Doxa), Giorgio Fossa (Presidente Luiss), Davide Passero (CEO di Alleanza Assicurazioni) e Francesco Avanzini (DG di Conad)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al 103° anniversario dell'Aeronautica militare - Napoli - Cerimonia in occasione del 103° anniversario di costituzione dell'Aeronautica militare alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e successivo intervento del pPresidente al Giuramento e Battesimo del Corso Grifo VI

11:00 - Istat - Fattori di rischio per la salute: peso, sedentarietà, fumo e alcol - Anno 2025

11:00 - MIMIT, Ministro Urso - Tavolo con associazioni nazionali d'impresa sul credito d'imposta - Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo di confronto con le associazioni nazionali d'impresa sul credito d'imposta Transizione 5.0, d'intesa col MEF e il Ministero Affari Europei/PNRR. Previsto un girotavolo per gli operatori

12:00 - Istat - Aggiornamento straordinario del sistema informativo Health for All- Italia

12:00 - Feltrinelli - Presentazione dei risultati 2025 del Gruppo - Sede della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano - Incontro di presentazione dei risultati 2025 del Gruppo Feltrinelli, a cui saranno presenti il Presidente Carlo Feltrinelli e l'Amministratrice Delegata Alessandra Carra. Saranno illustrate le performance del Gruppo e i principali progetti sviluppati nel corso dell'anno

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia Informazioni per la sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli

14:30 - Nomisma - 1° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2026 - UniCredit Tower Hall, Milano - Presentazione dell'osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, in collaborazione con UniCredit RE Services. Verrà fornita la fotografia aggiornata dello scenario macroeconomico e della congiuntura del mercato immobiliare italiano e seguiranno interventi di approfondimento tematico presentati da figure istituzionali e primari player del settore

15:00 - Question time - Ministro Urso - Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ala Camera dei Deputati

16:00 - Webinar Columbia Threadneedle Inv. - Il reddito fisso in un mondo Multipolare - l reddito fisso in un mondo Multipolare: globalizzazione, instabilità politica e ciclo degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Interverranno: William Davies – Global Chief Investment Officer e Gene Tannuzzo- Global head of fixed income di Columbia Threadneedle Investments

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso ad evento del Gruppo Amadori - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento "Dalla consapevolezza al saper fare - Le competenze nelle filiere Amadori", organizzato dal Gruppo Amadori nell'ambito della Giornata nazionale del Made in Italy 2026

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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