New York: brusca correzione per Chevron

(Teleborsa) - Si muove in perdita il colosso petrolifero statunitense , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,27% sui valori precedenti.



L'andamento del gigante oil di San Ramon nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Chevron moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 192,6 USD e supporto a 188,9. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 196,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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