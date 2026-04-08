New York: luce verde per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Protagonista la banca d'affari americana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,85%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Goldman Sachs rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Goldman Sachs mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 912,5 USD. Rischio di discesa fino a 888 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 937.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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