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New York: exploit di Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di Goldman Sachs
Effervescente la banca d'affari americana, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,90%.
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