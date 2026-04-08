New York: luce verde per Lam Research
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,73%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,22%, rispetto a +4,84% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico di medio periodo di Lam Research ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 249,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 257, mentre il primo supporto è stimato a 242,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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