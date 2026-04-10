New York: balza in avanti Lam Research
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, con una variazione percentuale del 2,77%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lam Research rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Lam Research sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 269 USD. Possibile una discesa fino al bottom 261,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 276,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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