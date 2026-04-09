New York: nuovo spunto rialzista per Lam Research

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,18%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lam Research rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Lam Research classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 256,8 USD e primo supporto individuato a 249,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 264.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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