New York: calo per Lam Research
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, in flessione del 3,39% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,3%, rispetto a +7,59% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Lam Research rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 267 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 260,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 273,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```