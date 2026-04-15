New York: calo per Lam Research

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , in flessione del 3,39% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,3%, rispetto a +7,59% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Lam Research rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 267 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 260,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 273,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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