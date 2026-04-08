New York: preme sull'acceleratore Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la principale compagnia di navigazione , che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Norwegian Cruise Line Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Norwegian Cruise Line Holdings rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Norwegian Cruise Line Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 20,58 USD con prima area di resistenza vista a 21,26. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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