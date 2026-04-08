New York: profondo rosso per Diamondback Energy

(Teleborsa) - A picco il produttore americano di petrolio e gas naturale , che presenta un pessimo -6,47%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Diamondback Energy rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di Diamondback Energy moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 185,7 USD e supporto a 177,6. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 193,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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