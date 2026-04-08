New York: Sherwin Williams, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di vernici e rivestimenti , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,42%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sherwin Williams rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Sherwin Williams segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 330 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 337,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 325,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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