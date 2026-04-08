Nuova Zelanda, tassi fermi come da attese al 2,25%

(Teleborsa) - La Reserve Bank of New Zealand ha deciso di mantenere il tasso di interesse ufficiale (OCR) al 2,25%, centrando le attese del mercato. Dalla dichiarazione di politica monetaria di febbraio, gli eventi in Medio Oriente hanno "modificato sostanzialmente" le prospettive e l'equilibrio dei rischi per l'inflazione e la crescita economica in Nuova Zelanda, si legge nello statement pubblicato dopo la riunione. Nel breve termine, si prevede un aumento dell'inflazione e un indebolimento della ripresa economica. Il Comitato è "vigile su qualsiasi pressione inflazionistica generalizzata ed è pronto ad agire per riportare l'inflazione al suo obiettivo di medio termine".



L'entità dell'aumento a breve termine dell'inflazione complessiva del paese dipenderà dall'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e dalla portata e durata delle interruzioni alle catene di approvvigionamento globali e ai mercati energetici. La pressione inflazionistica a medio termine dipenderà dalla misura in cui l'aumento dei costi influenzerà i comportamenti di determinazione dei prezzi e dei salari da parte delle imprese e dei lavoratori. Se le aspettative di inflazione a medio termine dovessero aumentare, è probabile che l'inflazione diventi più persistente. Tuttavia, la debolezza della domanda e la capacità produttiva inutilizzata nell'economia dovrebbero limitare la misura in cui l'aumento dei costi può essere trasferito sui prezzi.



"L'attuale situazione economica è diversa da quella del 2022, quando il COVID-19 e l'invasione russa dell'Ucraina sconvolsero le catene di approvvigionamento globali e fecero aumentare i prezzi dell'energia - viene sottolineato - All'epoca, la domanda era in forte crescita, alimentando le pressioni inflazionistiche".



La decisione del Comitato di mantenere invariato il tasso ufficiale "bilancia i potenziali benefici di una risposta preventiva al rischio di un'inflazione più elevata a medio termine con il costo di un'inutile frenata della ripresa economica".



(Foto: Kerin Gedge su Unsplash)

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