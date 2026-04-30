Com.Tel, Websim avvia copertura con Buy: nuova scala operativa, margini in espansione

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha avviato la copertura sul titolo Comtel , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'integrazione di sistemi ICT in Italia e nelle soluzioni di multi-connettività, con target price a 2,80 euro per azione e una raccomandazione "Buy".



Attivo da oltre 30 anni, dopo l'IPO del 2025 il Gruppo ha acquisito Novanext e due rami d'azienda di NEC Corp. La nuova realtà ha ampliato l'offerta e raddoppiato il fatturato (2025 a 80 milioni di euro, EBITDA margin a circa il 5%, Debito Netto di 1 milione di euro). "L'elevato potenziale del mercato, un quadro normativo favorevole, una chiara strategia di sviluppo e un business model scalabile sostengono la nostra tesi di investimento", si legge nella ricerca.



Websim assume per i prossimi anni che i ricavi di Com.Tel continuino a crescere al di sopra dei tassi di mercato (CAGR 2025-28 +10% vs. +3% previsto per il mercato digitale IT); nel periodo prevede una CAGR dell'EBITDA di oltre il 30%, con una maggiore leva operativa atta a espandere il margine di +390 bps. La generazione di cassa cumulata nel periodo si attesta a circa 8,2 milioni di euro, con un PFN (cassa netta) pari a 7,2 milioni di euro al 2028.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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