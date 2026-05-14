Ferragamo: solido avvio 2026 trainato dal canale DTC, ricavi a 209 milioni

(Teleborsa) - I ricavi consolidati al 31 marzo 2026 del Gruppo Salvatore Ferragamo sono stati pari a 209 milioni di euro, in calo del 5,5% a tassi di cambio correnti e dell’1,2% a tassi di cambio costanti rispetto al primo trimestre 2025.



In un contesto geopolitico ed economico ancora complesso, il business DTC del Gruppo ha continuato a crescere a cambi costanti, confermando l’efficacia delle azioni strategiche avviate dal secondo semestre dello scorso anno, sottolinea la società nella nota dei conti. Tutte le aree geografiche, ad esclusione del Giappone, hanno registrato un aumento del DTC a cambi costanti e, in particolare, il Nord America e l’America Latina hanno segnato una crescita a doppia cifra. In EMEA la performance del DTC è stata sostenuta dalla domanda locale, mentre in Asia-Pacifico si è consolidato la tendenza positiva già emersa nel quarto trimestre 2025.



"Nonostante l’instabilità globale, accentuata dal conflitto in Medio Oriente e dalle possibili ripercussioni nel breve e medio periodo, Ferragamo continuerà a focalizzarsi sull’esecuzione del piano strategico". Il Gruppo "farà leva sul proprio heritage e punti di forza per incrementare la desiderabilità del brand, ottimizzare il mix di prodotto e garantire coerenza narrativa su tutti i canali". Resteranno centrali qualità delle vendite e dei canali distributivi, disciplina operativa e attenzione alla performance finanziaria.



Il canale distributivo DTC ha registrato, al 31 marzo 2026, Vendite Nette in aumento del 5,5% a tassi di cambio costanti1 (-1,9% a tassi di cambio correnti), rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alle performance in crescita a doppia cifra in Nord America e America Latina e ai risultati positivi registrati in Europa e nell’area Asia Pacifico, con il solo il mercato giapponese in calo. Il business online ha continuato a registrare una crescita delle vendite nette a doppia cifra anche nel primo trimestre 2026, supportato dall'incremento del traffico e del valore dell'ordine sul nostro sito ferragamo.com.



Il canale Wholesale ha riportato, al 31 marzo 2026, Vendite Nette in calo del 19,0% a tassi di cambio costanti (-21,8% a tassi di cambio correnti), rispetto allo stesso periodo del 2025, come conseguenza sia di una base di confronto elevata (+10,3% a cambi costanti nel primo trimestre 2025), sia della costante focalizzazione della distribuzione sui clienti chiave.



Vendite nette per area geografica e per canale distributivo

Il DTC nell’area EMEA ha riportato un andamento positivo nel primo trimestre 2026, nonostante la difficile base di confronto e la diminuzione dei flussi turistici, anche grazie ad attività mirate alla clientela locale. Il business Wholesale ha riportato un risultato negativo a doppia cifra, risultato che riflette la continua implementazione dell’approccio selettivo di Gruppo e la difficile base di confronto. Nel primo trimestre 2026, le Vendite Totali Nette in EMEA sono scese del 17% a tassi di cambio costanti (-17,6% a tassi di cambio correnti), rispetto allo stesso periodo del 2025.



Il canale DTC in Nord America ha registrato, nel primo trimestre 2026, un aumento a doppia cifra a tassi di cambio costanti1, sostenuto da iniziative strategiche mirate di coinvolgimento della clientela e di offerta prodotto. Anche il canale Wholesale ha riportato una performance positiva a doppia cifra, supportato dall’accoglienza molto positiva ricevuta dalla nuova collezione. Pertanto, le Vendite Totali Nette in Nord America sono cresciute del 18,8% a tassi di cambio costanti (+7,3% a tassi di cambio correnti), rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Gruppo conferma la centralità di questo mercato, proseguendo con il rinnovamento dei suoi due principali flagship store sulla Fifth Avenue a New York e a Los Angeles Beverly Hills.



L’area del Centro e Sud America ha registrato nel primo trimestre 2026 Vendite Nette in aumento del 7,0% a tassi di cambio costanti1 (+7,6% a tassi di cambio correnti), rispetto allo stesso periodo del 2025, con il canale DTC in aumento a doppia cifra a tassi di cambio costanti, su una difficile base di confronto.



Il DTC in Asia Pacifico, nel primo trimestre 2026, ha registrato un andamento in crescita a tassi di cambio costanti1, mentre le vendite Wholesale hanno riportato una performance negativa a doppia cifra, anche impattate dal riposizionamento strategico del canale. Pertanto, le Vendite Totali Nette in Asia Pacifico sono scese del 5,4% a tassi di cambio costanti (-12,0% a tassi di cambio correnti), rispetto allo stesso periodo del 2025.



Il Giappone, nel primo trimestre 2026, ha riportato un calo delle Vendite Nette del 4,4% a tassi di cambio costanti1 (-16,5% a tassi di cambio correnti), rispetto allo stesso periodo del 2025, penalizzato da una significativa riduzione dei flussi turistici cinesi.

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