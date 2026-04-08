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Parigi: in rally Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in rally Safran
Rialzo per la società ingegneristica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,81%.
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