Milano
12:19
47.041
+3,59%
Nasdaq
7-apr
24.202
0,00%
Dow Jones
7-apr
46.584
-0,18%
Londra
12:19
10.612
+2,54%
Francoforte
12:19
23.942
+4,45%
Mercoledì 8 Aprile 2026, ore 12.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: in rally Safran
Parigi: in rally Safran
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 09.50
Rialzo per la
società ingegneristica
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,81%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: andamento negativo per Safran
Parigi: movimento negativo per Safran
Parigi: balza in avanti Safran
Parigi: andamento negativo per Safran
Argomenti trattati
Safran
(2)
Titoli e Indici
Safran
+10,32%
Altre notizie
Parigi: andamento sostenuto per Safran
Parigi: in calo Safran
Parigi: rally per Safran
Safran in discesa a Parigi
Parigi: in calo Safran
Parigi: si concentrano le vendite su Safran
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto