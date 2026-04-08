Parigi: scambi in forte rialzo per Societe Generale

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la big bank francese , che mostra una salita bruciante del 9,55% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Societe Generale evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' Istituto di credito francese rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Societe Generale resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 71,61 Euro. Supporto visto a quota 69,61. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 73,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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