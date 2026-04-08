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Parigi: in bella mostra Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in bella mostra Societe Generale
Prepotente rialzo per la big bank francese, che mostra una salita bruciante del 10,31% sui valori precedenti.
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