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Piazza Affari: ENI si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: ENI si muove verso il basso
Ribasso scomposto per la società del Cane a sei zampe, che esibisce una perdita secca dell'8,20% sui valori precedenti.
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