Piazza Affari: movimento negativo per ENI

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società del Cane a sei zampe , con una flessione del 2,38%.



Lo scenario su base settimanale di ENI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,66 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 23,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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