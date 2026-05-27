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Piazza Affari: giornata depressa per ENI

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per ENI
Pressione sulla società del Cane a sei zampe, che tratta con una perdita del 2,05%.
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