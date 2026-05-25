Piazza Affari: in calo ENI

(Teleborsa) - Retrocede la società del Cane a sei zampe , con un ribasso del 2,12%.



L'andamento di ENI nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 22,68 Euro. Prima resistenza a 22,94. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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