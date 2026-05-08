Piazza Affari: andamento rialzista per ENI

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società del Cane a sei zampe , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.



L'andamento di ENI nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 22,98. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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