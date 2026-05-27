Piazza Affari: calo per ENI

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società del Cane a sei zampe , con una flessione del 2,07%.



L'andamento di ENI nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia evidenzia un declino dei corsi verso area 22,59 Euro con prima area di resistenza vista a 22,86. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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