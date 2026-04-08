Piazza Affari: in acquisto Brembo

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che tratta in rialzo del 4,98%.



La tendenza ad una settimana di Brembo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del re dei sistemi frenanti si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,463 Euro. Prima resistenza a 8,603. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,387.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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