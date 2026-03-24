Piazza Affari: brillante l'andamento di Brembo

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che lievita dell'1,96%.



L'andamento di Brembo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il re dei sistemi frenanti , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7,687 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,867. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,583.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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