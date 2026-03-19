Brembo, Equita taglia target price con guidance prudenti per geopolitica e sotto le attese

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 11,30 euro per azione (-9%) il target price su Brembo , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, confermando la raccomandazione "Buy".



Gli analisti scrivono che la reazione negativa di ieri del titolo (-8%) è giustificata da guidance FY26 inferiori alle attese, che scontano una certa cautela del management alla luce dell'attuale contesto geopolitico/macroeconomico. Durante la conference call, il CEO Schillaci ha commentato che prima della crisi del Golfo le previsioni di crescita del fatturato erano di +3/+5% YoY ex-forex con gli ordini nei primi due mesi "partiti piuttosto bene", ma con l'avvio della guerra del Golfo hanno deciso di adottare più prudenza, in maniera più drastica rispetto alla media di settore. La stima verrà aggiornata a seconda della durata della crisi (lasciando intendere che se finisse in tempi ragionevolmente brevi possa essere rialzata).



Nell'attuale contesto Equita non è sorpresa dalla necessità di ribassare le stime, ma il taglio è peggiore delle attese se ci si allinea alle guidance FY26: nel 2026-27 in media fatturato -3%, EBITDA -6% ed EPS -13%. "Pur comprendendo il difficile contesto macro, allo stato attuale confermiamo Brembo come unico titolo del settore auto/tyre su cui manteniamo una raccomandazione positiva per driver come Greentel e Sensify, che sono scollegati dal trend dei volumi che riteniamo generino margini superiori alla media, sebbene più visibili dal 2027", si legge nella ricerca.

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