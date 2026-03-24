Brembo, Intesa Sanpaolo alza la raccomandazione a Buy
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha migliorato la raccomandazione su Brembo, portandola a "Buy" da "Neutral". Il nuovo target price indicato dalla banca è pari a 10 euro, rispetto ai precedenti 11,60.
Intanto a Piazza Affari la seduta è positiva per Brembo che avanza del 2,09%.
La tendenza ad una settimana dell'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Brembo, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,693 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,873 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,587.
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