Brembo, Intesa Sanpaolo alza la raccomandazione a Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha migliorato la raccomandazione su Brembo , portandola a "Buy" da "Neutral". Il nuovo target price indicato dalla banca è pari a 10 euro, rispetto ai precedenti 11,60.



Intanto a Piazza Affari la seduta è positiva per Brembo che avanza del 2,09%.



La tendenza ad una settimana dell' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Brembo , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,693 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,873 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,587.













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