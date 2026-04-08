Piazza Affari: ingrana la marcia Piaggio

(Teleborsa) - Grande giornata per la big delle due ruote , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,56%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Piaggio rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario della società industriale che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 1,592 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 1,627. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 1,568.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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