Piazza Affari: scambi in positivo per Piaggio

(Teleborsa) - Scambia in profit la big delle due ruote , che lievita dell'1,86%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Piaggio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo della società industriale classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,777 Euro e primo supporto individuato a 1,736. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,818.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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