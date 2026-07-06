Piazza Affari: scambi in positivo per Piaggio
(Teleborsa) - Scambia in profit la big delle due ruote, che lievita dell'1,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Piaggio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo della società industriale classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,777 Euro e primo supporto individuato a 1,736. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,818.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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