Piazza Affari: rally per Piaggio

(Teleborsa) - Protagonista la big delle due ruote , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,15%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Piaggio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalla società industriale restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 1,672 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 1,721. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 1,77, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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