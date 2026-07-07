Piazza Affari: balza in avanti Piaggio
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big delle due ruote, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piaggio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,762 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,736. L'equilibrata forza rialzista di Piaggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,788.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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