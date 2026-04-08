Piazza Affari: luce verde per Fineco

(Teleborsa) - Ottima performance per il leader italiano nell'equity trading , che scambia in rialzo del 6,21%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fineco rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Fineco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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