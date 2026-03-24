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Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco
Avanza il leader italiano nell'equity trading, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
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