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Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco
Migliori e peggiori
,
In breve
24 marzo 2026 - 12.30
Avanza il
leader italiano nell'equity trading
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
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