Piazza Affari: scambi al rialzo per Fineco
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader italiano nell'equity trading, con una variazione percentuale dell'1,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fineco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fineco rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Fineco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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