Piazza Affari: seduta euforica per Buzzi

(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nel settore del cemento , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,82%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Buzzi rispetto all'indice di riferimento.







Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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