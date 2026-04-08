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Piazza Affari: seduta euforica per Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: seduta euforica per Buzzi
(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nel settore del cemento, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Buzzi rispetto all'indice di riferimento.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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