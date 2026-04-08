Prestiti: tassi in calo, cresce l’importo medio richiesto

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2026 prosegue la discesa dei tassi sui finanziamenti in Italia. Secondo l’Osservatorio di Segugio.it, il TAEG medio dei prestiti personali scende a marzo al 7,94% (dal 8,14% di febbraio), mentre resta stabile per le cessioni del quinto: 6,61% per i dipendenti privati e 5,74% per i pubblici. In lieve calo invece i pensionati (7,97%).



Aumentano però gli importi richiesti: per i prestiti personali la media sale a 12.600 euro, il livello più alto dal 2022, con forte peso di liquidità (28,9%), consolidamento debiti (21,9%) e acquisto auto usate (21,1%). La durata media resta stabile a circa 5 anni e 7 mesi, mentre cresce l’età dei richiedenti (45 anni). Per la cessione del quinto, quasi metà delle richieste arriva da dipendenti privati (46,7%), con importo medio in crescita a 22.325 euro e durata che sale a 8 anni e 5 mesi.



Matteo Favaro, COO & Managing Director Financial Products Italy, commenta: "Anche in questo inizio di 2026 prosegue il trend di calo dei tassi iniziato lo scorso anno, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali che a marzo scendono sotto quota 8,00% in media. In questo momento l’accesso al credito per i consumatori risulta più conveniente rispetto al recente passato, soprattutto per le tipologie di finanziamento più richieste, ovvero i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti privati. Quest’ultima formula attualmente ha infatti un TAEG medio quasi 150 punti base più basso rispetto a quello dei prestiti personali, mentre i dipendenti pubblici possono contare su condizioni ancora più vantaggiose, con un tasso d’interesse medio ben al di sotto del 6%. In questo contesto di mercato, chi è interessato a un finanziamento può trovare un alleato fondamentale nei comparatori come Segugio.it, che hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare a scoprire le soluzioni più vantaggiose".

Condividi

```