Piazza Affari, i dividendi dell'11 maggio 2026
(Teleborsa) - l'11 maggio 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
ISIN: IT0001006128
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,35 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Ecomembrane
ISIN: IT0005543332
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,096 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Industrie Chimiche Forestali
ISIN: IT0005416281
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Iniziative Bresciane
ISIN: IT0005037905
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,2 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Intred
ISIN: IT0005337818
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,06 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Italian Wine Brands
ISIN: IT0005075764
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,5 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Marzocchi Pompe
ISIN: IT0004376858
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,06 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Orsero
ISIN: IT0005138703
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,5 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Planetel
ISIN: IT0005430951
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,1 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
PLC
ISIN: IT0005339160
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,11 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Porto Aviation Group
ISIN: IT0005545238
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,085 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Racing Force
ISIN: IT0005466963
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,095 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Saccheria F.Lli Franceschetti
ISIN: IT0005521551
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,03 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
TPS
ISIN: IT0005246142
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,09 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Valtecne
ISIN: IT0005532525
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,1 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
Zignago Vetro
ISIN: IT0004171440
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,22 EUR
Data di pagamento: 13/05/2026
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