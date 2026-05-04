Piazza Affari, i dividendi del 4 maggio 2026
(Teleborsa) - Il 4 maggio 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Alerion
ISIN: IT0004720733
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,61 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Arterra Bioscience
ISIN: IT0005386369
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,15 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
B&C Speakers
ISIN: IT0001268561
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,7 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Banco di Desio e della Brianza
ISIN: IT0001041000
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,5105 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
D'Amico
ISIN: LU2592315662
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,27 USD
Data di pagamento: 06/05/2026
Esprinet
ISIN: IT0003850929
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,35 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
First Capital
ISIN: IT0005252736
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 0,75 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Fope
ISIN: IT0005203424
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,1 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Gefran
ISIN: IT0003203947
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,43 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
IGD
ISIN: IT0005322612
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,15 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Intercos
ISIN: IT0005455875
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,1972 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Italmobiliare
ISIN: IT0005253205
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,1 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Luve
ISIN: IT0005107492
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,47 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Pharmanutra
ISIN: IT0005274094
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1,2 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Revo Insurance
ISIN: IT0005513202
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,27 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Valsoia
ISIN: IT0001018362
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,38 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
Wiit
ISIN: IT0005440893
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3 EUR
Data di pagamento: 06/05/2026
(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
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