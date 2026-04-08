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Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in febbraio

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Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in febbraio
Unione Europea, Prezzi produzione in febbraio su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era -0,6%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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