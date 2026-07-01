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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in giugno

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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in giugno
Unione Europea, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,1%.
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