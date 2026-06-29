Appuntamenti macroeconomici: settimana del 29 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 29/06/2026
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,1%; preced. 2,8%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,86 Mld £)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -17,7 punti; preced. -19 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -7,8 punti; preced. -8 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 94,3 punti; preced. 93,5 punti)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 0,4 punti)
Martedì 30/06/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. -0,3%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: Partite correnti (atteso -21,5 Mld £; preced. -18,4 Mld £)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,3%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 6,8%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 0,8%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 60 punti; preced. 62,7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94,2 punti; preced. 93,1 punti)
Mercoledì 01/07/2026
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 16 punti; preced. 17 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 54,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,6 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 1%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 97,01K unità)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 118K unità; preced. 122K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 55,7 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 53,7 punti; preced. 54 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,09 Mln barili)
Giovedì 02/07/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. -36,3K unità)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 215K unità)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 114K unità; preced. 172K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 2,1%; preced. 4,8%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 76 Mld piedi cubi)
Venerdì 03/07/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 2%)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 48,9 punti; preced. 47,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 49,5 punti; preced. 48,5 punti)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
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